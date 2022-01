Tuchel kritisch op Lukaku: ‘Hij verloor vaak de bal zonder druk van de tegenstander’

,,We hebben de bal niet één keer geraakt in de zestien. Dat was het probleem", zei Tuchel na afloop bij BT Sports. ,,In het spel van de aanvallers was er simpelweg een groot te kort aan precisie, timing en kalmte.” Lukaku stond tegen City in de spits, maar kon het verschil niet maken.

,,Natuurlijk willen we hem bedienen, maar hij is een deel van het team en aanvallend, met name in de eerste helft, was het niet goed. We kunnen veel beter en het moet ook beter want er lagen kansen in de omschakeling in de eerste helft.”