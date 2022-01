Tuchel spaart Lukaku niet na matig optreden tegen ManCity: 'Wat hij laat zien, is niet goed genoeg’

Tussen Romelu Lukaku en trainer Thomas Tuchel van Chelsea is het nog niet helemaal pais en vree. De coach hield zijn spits onlangs nog buiten de selectie na een kritisch interview , maar stelde hem wel op in de topper tegen Manchester City (1-0 verlies) . Na afloop klonk Tuchel niet helemaal tevreden over de Belgische aanvaller.

,,We hebben de bal niet één keer geraakt in de zestien. Dat was het probleem", zei Tuchel na afloop bij BT Sports. ,,In het spel van de aanvallers was er simpelweg een groot te kort aan precisie, timing en kalmte.” Lukaku stond tegen City in de spits, maar kon het verschil niet maken.

Of hij goed werd bediend? Tuchel vond van niet, maar toonde zich ook kritisch. ,,Hij moet afdwingen dat hij ook bediend wordt. Hij verloor de bal vaak zonder druk van de tegenstander en ook op kansrijke momenten. Hij miste ook een grote kans dus is dit ook aan hem te wijten. Wat hij laat zien is niet goed genoeg.” Daarmee doelde de Chelsea-coach op het schot van Lukaku aan het begin van de tweede helft dat doelman Ederson van City pakte.

,,Natuurlijk willen we hem bedienen, maar hij is een deel van het team en aanvallend, met name in de eerste helft, was het niet goed. We kunnen veel beter en het moet ook beter want er lagen kansen in de omschakeling in de eerste helft.”

