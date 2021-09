Tumor in dikke darm verwijderd bij Pelé: ‘Ben gewend om grote overwinningen te vieren’

,,Gelukkig ben ik eraan gewend om grote overwinningen met jullie te vieren”, schreef Pelé. ,,Ik ga deze wedstrijd tegemoet met een glimlach op mijn gezicht, heel veel optimisme en geluk dat ik word omringd door de liefde van familie en vrienden.”



Het ziekenhuis gaat de tumor onderzoeken. Er is niet gemeld of die goedaardig of kwaadaardig is. De persoonlijke adviseur van de Braziliaanse oud-voetballer zei eerder dat er geen sprake was van een ernstige situatie. ,,Er is geen enkele reden tot bezorgdheid. Hij ondergaat een batterij aan testen. Dat lukt niet allemaal in één dag”, liet zijn zakelijke partner Joe Fraga weten.



De drievoudig wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) werd zes dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis. De oud-speler van Santos en New York Cosmos sukkelt al jaren met zijn gezondheid. Hij onderging verschillende operaties aan zijn heup. Pelé had ook problemen met zijn wervelkolom en knie. Enkele jaren geleden werd bij hem een niersteen verwijderd.