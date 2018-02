Tumult en comeback Cahill bij Millwall - Cardiff City

Millwall en Cardiff City deelden vanavond de punten (1-1) op The Den, al hadden de bezoekers uit Cardiff meer verdiend. Een doelpunt van de meegekomen verdediger Souleymane Bamba in de 84ste werd afgekeurd. Kort voor tijd maakte de Australiër Tim Cahill (38) na veertien jaar zijn rentree in het shirt van Millwall.