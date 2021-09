Turkije gaat na pak slaag tegen Oranje voor Duitser Kuntz als bondscoach

LIVE | Bekijk hier de tussenstan­den op de buitenland­se velden

11 september In het buitenland wordt na de afgelopen interlandperiode weer volop gevoetbald in clubverband. Zo vierde Cristiano Ronaldo zijn rentree bij Manchester United met twee doelpunten. Lionel Messi en Neymar zijn er daarentegen niet bij in de competitiewedstrijd van Paris Saint-Germain. Welke duels staan er allemaal op het programma? Volg via ons voetbalcenter de hele dag live de tussenstanden.