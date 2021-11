Turkije wint dankzij goal Kökcü en kan zich opmaken voor play-offs

Turkije heeft de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro met 1-2 gewonnen. De Turken kwamen binnen enkele minuten op achterstand door een goal van Beciraj, maar wisten de wedstrijd om te draaien. Aktürkoglu maakte de gelijkmaker en de ingevallen Feyenoorden Kökcü was verantwoordelijk voor de winnende na rust. Dankzij de overwinning mag Turkije zich via de play-offs proberen te kwalificeren voor het WK in Qatar.

Turkije wist vooraf dat het bij een overwinning in ieder geval nog een kans zou krijgen om zich te plaatsen voor het WK. De schrik zat er dan ook goed in toen Fatos Beciraj al in de vierde minuut de score opende namens Montenegro. De spits kreeg de bal aangespeeld op de rand van het strafschopgebied en twijfelde geen moment om de 1-0 binnen te schieten.

Turkije had het moeilijk in de openingsfase, maar wist na een kwartier de wedstrijd onder controle te krijgen. In de 22ste minuut leidde dit tot de gelijkmaker. Kerem Aktürkoglu ging goed door bij een hoge bal en gleed de 1-1 binnen. Vanaf dat moment was Turkije heer en meester in de eerste helft, maar vlak voor rust werd het uit het niets bijna 2-1. De Turkse keeper ging onder een corner door, maar Montenegro kopte voor open doel naast.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na rust bleef Turkije de sterkere ploeg en na precies een uur spelen maakte Orkun Kökçü de verlossende 1-2. Het afstandsschot van de ingevallen Feyenoorder werd van richting veranderd en sloeg via de binnenkant van de paal binnen. Montenegro kon in het restant van de wedstrijd geen vuist meer maken en Turkije trok de drie punten over de streep.

De Turken zullen lange tijd hoop hebben gehad op de eerste plek in de poule. Daarvoor had het een overwinning van Noorwegen in de Kuip nodig. Nederland won echter en dus moet Turkije via de play-offs een ticket naar Qatar bemachtigen. De mogelijke tegenstanders in deze kwalificatie zijn niet mals met bijvoorbeeld Portugal en Italië.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.