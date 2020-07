Twee jaar Ronaldo bij Juventus: goals, mijlpalen, prijzen, nu nog de Champions League

Na Sporting Lissabon, Manchester United en Real Madrid vond Cristiano Ronaldo het in 2018 tijd voor een vierde club in zijn ongekende voetbalcarrière. In de zomer van 2018 heeft Ronaldo al zo'n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt. Vijf keer de Champions League, vier keer de wereldbeker voor clubs, vijf landstitels, drie keer de Europese supercup en ook in de nationale bekertoernooien en supercups stond Ronaldo in Portugal, Engeland én Spanje in totaal negen keer met de beker in zijn handen. Met Portugal werd hij bovendien Europees kampioen in 2016. Om nog maar te zwijgen over zijn persoonlijke prijzen. Zo werd hij liefst vijf keer verkozen tot beste speler van de wereld.