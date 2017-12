Tweede fase WK-verkoop: 1,3 miljoen tickets in 24 uur

'Do­ping-ont­ken­ner' Lineker onder vuur

10:21 Oud-voetballer en tv-presentator Gary Lineker krijgt behoorlijk wat kritiek in Engeland én daarbuiten. Op social media heeft hij gesteld dat doping in het voetbal niet voorkomt, al zwakte hij die stelling later af. Toch vinden veel mensen dat de ex-voetballer zijn kop in het zand steekt.