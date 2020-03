Twentse trainer André Paus op Malta: lekker weer, maar bijna niet naar buiten

André Paus werd in september aangesteld als trainer van Birkirkara FC. De ploeg stond voorlaatste in de hoogste voetbalcompetitie van Malta, Paus moest zorgen voor betere tijden. Dat lukte. Birkirkara klom naar de subtop en doet, met nog zes speelrondes te gaan, volop mee voor Europees voetbal. Als de competitie tenminste wordt uitgespeeld. „Tot 6 april ligt alles sowieso stil. Mochten we in mei kunnen beginnen, dan zou het nog kunnen. We wachten af. Voetbal is voorlopig bijzaak”, zegt de coach vanuit zijn appartement in Mosta. Normaal gesproken is er van alles te beleven in de stad in het midden van Malta, zeker nu de temperatuur weer omhoog gaat richting twintig graden. „Maar de straten in de stad zijn helemaal leeg”, weet Paus. „Je mag een korte wandeling maken om naar de supermarkt te gaan, veel meer niet. De mensen hier houden zich, in tegenstelling tot Nederland, keurig aan de gemaakte afspraken en blijven zo veel mogelijk binnen. Doe je dat niet, dan krijg je een boete van 3000 euro. De supermarkt is open om de noodzakelijke levensmiddelen te halen, verder is alles gesloten. Voordat je naar binnen mag in de supermarkt, moet je eerst je handen wassen en krijg je een medische check.”