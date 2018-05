Twijfels over Lukaku voor finale FA Cup

De 25-jarige spits maakte dit seizoen zestien doelpunten in de Premier League en was daarmee de topscorer van ManUnited, dat op grote afstand van stadgenoot City als tweede eindigde. De ploeg van Mourinho wil het seizoen nog een beetje kleur geven door op Wembley de FA Cup te winnen.

Anthony Martial, een mogelijke vervanger van Lukaku, is ook geblesseerd. De Fransman heeft last van zijn knie. ,,Ik betwijfel of hij in de finale kan spelen. We moeten het afwachten, net als bij Romelu'', zei Mourinho.