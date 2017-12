Udinese scoort met Nuytinck als invaller drie keer bij Crotone

De Tsjechische middenvelder Jankto zorgde in de veertigste minuut voor de openingstreffer in het Stadio Ezio Scida in Crotone. Vlak na rust verdubbelde hij zelfs de voorsprong. In de 66e minuut besliste Lasagna de wedstrijd. Drie minuten later gunde coach Massimo Oddo Nuytinck een invalbeurt.