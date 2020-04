UEFA-baas Ceferin hekelt FIFA om noodfonds

“De FIFA verklaarde dat het noodfonds bedoeld is voor degenen die het dringend nodig hebben. Maar wie gaat dat bepalen? Hier zijn strikte regels voor nodig, we kunnen niet zomaar aan de FIFA overlaten waar het geld naartoe gaat, dat is naar mijn mening een beetje raar”, zei Ceferin in het Duitse tv-programma Aktuellen Sportstudio van de ZDF. De Sloveen zit als voorzitter van de UEFA ook in het bestuur van de FIFA, dat ruim 2,5 miljard euro op de bank heeft staan.

Ceferin zei in het gesprek met de ZDF, dat via een videoverbinding ging, ook dat de UEFA in deze periode soepel zal omgaan met de regels wat betreft Financial Fair Play. ,,We moeten flexibel zijn, want veel clubs zitten in een lastige situatie. We zullen die regels dan ook opschorten. Eerst maar eens kijken of we het seizoen kunnen afmaken.”