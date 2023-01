UEFA bedenkt nieuw format voor Nations League

met video Oranje begint met halve finale tegen Kroatië in de Kuip aan Final Four van Nations League

Het Nederlands elftal is in de halve finale van de Nations League gekoppeld aan Kroatië. Dat wees de loting op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon vanmorgen uit. De wedstrijd wordt op 14 juni gespeeld in de Kuip. Een dag later staan in De Grolsch Veste in Enschede Italië en Spanje tegenover elkaar.

12:22