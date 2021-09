UEFA en Europese clubs verzetten zich tegen tweejaarlijks WK

In reactie op een brief aan een de fangroep Football Supporters Europe zei UEFA-voorzitter Aleksandr Ceferin dat er ‘zorgen waren in de voetbalwereld’ over de plannen die door de voormalige Arsenal-manager naar voren werden gebracht. Gezien de grote impact die deze hervorming kan hebben op de hele organisatie van het voetbal wekt het onze verbazing dat de FIFA een pr-campagne lijkt te lanceren om haar voorstel door te drukken, terwijl dergelijke voorstellen niet zijn voorgelegd aan confederaties, nationale bonden, competities, clubs, spelers, coaches, clubs en de hele voetbalgemeenschap”, schreef Ceferin in de brief.