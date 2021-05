UEFA gaat Barcelona, Juventus en Real Madrid vervolgen voor Super League

Memphis Depay vertrekt bij Lyon: ‘Barcelona heeft interesse, maar er zijn meer clubs in de race’

21 mei Memphis Depay heeft in een interview met de Franse krant L’Équipe zijn vertrek bij Olympique Lyon bevestigd. De aanvoerder van Lyon speelt zondag dus zijn laatste duel in dienst van de Franse topclub. De 27-jarige Depay is er naar eigen zeggen nog niet uit waar zijn toekomst ligt, al wordt zijn naam al enige tijd aan FC Barcelona gelinkt.