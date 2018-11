UEFA: Nations League is een succes

Oefeninterlands Rotavond voor PSG: Neymar en Mbappé met blessures naar de kant

22:00 Het is vooralsnog geen fijne avond voor Paris Saint-Germain. Nadat eerder vanavond sterspeler Neymar met een blessure was uitgevallen in een oefenduel van Brazilië met Kameroen, moest later deze avond Kylian Mbappé voortijdig naar de kant tijden een oefenduel van de Fransen met Uruguay.