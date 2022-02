UEFA neemt maatregelen na oorlog in Oekraïne: Rusland raakt Champions League-finale kwijt

De Champions League-finale wordt dit jaar in Parijs gespeeld. De belangrijkste wedstrijd van het jaar in Europees clubverband stond op 28 mei van dit jaar gepland in Sint-Petersburg, maar omdat Rusland gisteren Oekraïne binnenviel heeft de Europese voetbalbond besloten uit te wijken naar een andere locatie.

De UEFA houdt momenteel een spoedberaad in Nyon en daar is besloten de Champions League-finale in Parijs te houden. Het Stade de France zal het toneel zijn voor de eindstrijd van het miljardenbal. ,,De UEFA spreekt de dank uit aan de Franse president Emmanuel Macron voor zijn steun en inzet tijdens deze ongekende crisis.”

Het is de derde keer dat de Champions League-finale in het Stade de France wordt gespeeld. In 2000 was Real Madrid er in de eindstrijd met 3-0 te sterk voor Valencia en in 2006 versloeg FC Barcelona Arsenal er met 2-1.

Het Stade de France, dat wordt gebruikt voor diverse sportevenementen en concerten, heeft een capaciteit van ruim 80.000 toeschouwers. Leden van het Europees Parlement riepen gisteren al op tot die verplaatsing, maar de UEFA besloot nog niet direct tot actie over te gaan.

Ook andere sportevenementen in Rusland staan ter discussie. Zo gaven Max Verstappen en Sebastian Vettel al aan niet te willen racen in Sotsji.

Russische en Oekraïense teams

De UEFA heeft bovendien besloten dat Russische en Oekraïense clubs en hun nationale teams in UEFA-competities hun thuiswedstrijden voorlopig op neutraal terrein spelen. Zo speelt Rusland in het kwalificatietoernooi voor het WK 2022 op 24 maart een thuiswedstrijd tegen Polen. Mocht Rusland die wedstrijd winnen, dan volgt op 29 maart een thuiswedstrijd tegen Zweden of Tsjechië.



Oekraïne speelt ook nog play-offs voor het WK in Qatar. Die ploeg speelt eerst echter een uitwedstrijd tegen Schotland, waarna ook een uitwedstrijd tegen Wales of Oostenrijk volgt.

