UEFA slaat keihard terug: ‘Geen WK en EK voor spelers in Super League’

,,Het is een beschamend voorstel van clubs die enkel nog geleid worden door hebzucht”, aldus Ceferin. ,,Ze spugen er recht mee in het gezicht van de voetbalfans. Niet alleen in het voetbal proberen we ons te verenigen. Regeringen werken ook samen. Maar er zijn dus mensen die niet denken aan solidariteit. Ze denken alleen maar aan hoe ze zelf meer geld in hun zakken kunnen krijgen. Dat is afschuwelijk. Gelukkig zijn de meeste mensen in de voetbalwereld niet zo, zoals grote Duitse en Franse voetbalclubs. De UEFA laat 90 procent van alle inkomsten terugvloeien in het voetbal. Omdat we van deze sport houden. We zullen dat altijd zo houden en zullen ons blijven verzetten tegen een gesloten competitie waarvoor clubs zich niet eerlijk kunnen kwalificeren.”