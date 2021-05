UEFA start disciplinair onderzoek naar Super League-volhouders Real, Barça en Juve

Video Manchester City met slim rouleren naar derde titel in vier seizoenen

11 mei Pep Guardiola tekende op 19 november voor twee jaar bij. Vreemd, vonden critici op dat moment. Manchester City had het lastig aan het begin van dit seizoen (vijf zeges in eerste twaalf duels) en de Catalaan straalde vermoeidheid uit. Het bleek allemaal slechts schijn, want City denderde daarna richting de derde landstitel in vier jaar en de eerste Champions League-finale.