UEFA vraagt FIFA handsregel snel te veranderen: ‘Niet goed voor het voetbal’

Maradona in het ziekenhuis met bloedarmoe­de en uitdroging

3 november Diego Maradona is een ziekenhuis in La Plata opgenomen met verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging. Deze aandoeningen waren het gevolg van psychische klachten. Hij herstelt inmiddels goed in de kliniek, aldus zijn lijfarts Leopoldo Luque, die ontkende dat de toestand van zijn patiënt iets te maken heeft met het coronavirus.