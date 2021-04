Uitblinker Ziyech schiet Chelsea ten koste van City naar FA Cup-finale

Het moderne voetbal: Foden woest op eigen social me­dia-team na ‘uitdagende’ tweet richting Mbappé

15 april Het leek een geinig berichtje van het ene toptalent richting het andere toptalent, maar het levert een dag later een behoorlijk relletje op. Manchester City-talent Phil Foden is naar verluidt woest op zijn eigen entourage vanwege een tweet die vanuit zijn naam is verstuurd richting Kylian Mbappé.