Uitblinkers De Vrij en De Jong in sterrenploeg Europa League

Luuk de Jong geniet na: ‘Het besef begint te komen: deze prestatie staat voor altijd’

23 augustus ‘Deze prestatie zal voor altijd met gouden letters in de geschiedenisboeken van Sevilla staan’. Zo beschreef de Spaanse pers de hoofdrol van Luuk de Jong in de Europa Leaguefinale. Hijzelf geniet dit weekeinde in de Achterhoek. Glunderend: ,,Als ik hier thuis naar de trofee van Man of The Match kijk, komt het besef: dit is er één voor altijd’.