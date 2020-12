Uitgedund Wolfsburg kan weer rekenen op doeltreffende Weghorst

Samenvatting Mi­lan-spits Rafael Leão maakt snelste goal ooit in Europese topcompeti­tie

20 december Een droomstart vanmiddag voor AC Milan in de uitwedstrijd bij Sassuolo. De Braziliaanse aanvaller Rafael Leão (21) scoorde al na 6.2 seconden na een pass van Hakan Calhanoglu. Daarmee maakte Leão niet alleen de snelste goal ooit in de Serie A, maar vestigde hij zelfs een record over alle Europese topcompetities.