Uitschakeling komt hard aan bij Manchester United: ‘We waren niet goed genoeg’

Manchester United-keeper David de Gea erkent dat zijn club al te lang niet meestrijdt om de grote prijzen. United werd dinsdagavond in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Atlético Madrid. Na de 1-1 in Spanje werd het in Manchester 1-0 voor Atlético.

,,Natuurlijk is het niet goed genoeg. Er zijn te veel jaren zonder trofeeën, zelfs jaren zonder ook maar voor prijzen te hebben gevochten”, zei De Gea (31) na de 1-0-nederlaag.

,,We moeten duidelijk uitspreken dat we grote dingen willen bereiken en dat we willen vechten voor de prijzen. We willen in de competitie niet alleen voor de top vier spelen en in de kwartfinales van de Champions League komen, maar we zijn ver verwijderd van onze doelen. Iedereen moet meer brengen, want deze club is te groot voor waar we nu staan.”

United staat vijfde in de competitie en moet vrezen voor het mislopen van een ticket voor de Champions League. Arsenal, dat vierde staat, heeft 1 punt meer en drie duels minder gespeeld.

,,Dit is waar we op dit moment staan en het is een moeilijke situatie. Maar we moeten blijven vechten”, zei de Spaanse keeper. “Het is moeilijk om in woorden uit te drukken hoe we ons op dit moment voelen. Ik voel me erg verdrietig. Maar we waren niet goed genoeg.”

United won in 2017 de Europa League en vorig seizoen was de club finalist in dat toernooi. In 2008 wist de club van Cristiano Ronaldo voor het laatst de Champions League te winnen en de laatste landstitel dateert alweer van 2013.