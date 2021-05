Uitzinnige Lineker biedt na FA Cup-winst van Leicester City excuses aan: ‘Sorry dat ik me heb laten gaan’

PSG houdt het hoofd koel en bereikt bekerfina­le na strafschop­pen

13 mei Paris Saint-Germain heeft de finale van het bekertoernooi in Frankrijk bereikt. De ploeg van Mauricio Pochettino versloeg Montpellier na strafschoppen: 6-5. De tegenstander in de finale is de winnaar van de andere halve finale tussen het verrassende GFA Rumilly Vallières en AS Monaco.