Uitzinnige taferelen: Everton blijft in Premier League na ongekende comeback

Met videoEverton heeft zich veilig gespeeld in de Premier League. The Toffees kwamen thuis tegen Crystal Palace voor rust op een 0-2 achterstand, maar in de tweede helft keerde de ploeg van trainer Frank Lampard het tij: 3-2.

Door de zege is Everton, waar Donny van de Beek terugkeerde na een blessure en op de bank bleef, niet meer in te halen door nummer achttien Leeds United. De nummers achttien, negentien en twintig van de Premier League degraderen. Norwich City en Watford weten al dat ze volgend jaar een niveau lager, in het Championship, actief zullen zijn. De andere degradant wordt Leeds of Burnley, de huidige nummers achttien en zeventien van de ranglijst.

Door goals van Jean-Philippe Mateta en Jordan Ayew leidden de bezoekers halverwege met 0-2. Centrale verdediger Michael Keane zorgde in de 54ste minuut weer voor wat hoop bij de fans in Liverpool. Een kwartier voor tijd zette Richarlison de gelijkmaker op het scorebord en in de 85ste minuut scoorde Dominic Calvert-Lewin de 3-2.

Het gevolg was een veldbestorming van de Everton-supporters. In de slotminuten hield de thuisploeg stand, waarna het echte feest kon losbarsten voor Lampard en co. Ook volgend seizoen speelt Everton in de Premier League.

Overige uitslagen

Burnley hield een punt over aan de uitwedstrijd bij Aston Villa, 1-1. De club heeft nu evenveel punten als nummer 18 Leeds United, met nog één speelronde te gaan. Watford en Norwich City zijn al gedegradeerd. Wout Weghorst viel in de 71ste minuut in bij Burnley. Burnley speelt de laatste wedstrijd thuis tegen Newcastle United, Leeds United uit bij Brentford.

Chelsea, al zeker van deelname aan de Champions League volgend seizoen, speelde gelijk (1-1) tegen Leicester City. Hakim Ziyech was basisspeler bij de nummer 3 van Engeland. De strijd om de titel in de Premier League wordt zondag beslist. Vooralsnog heeft koploper en titelverdediger Manchester City een punt voorsprong op Liverpool.

Programma en uitslagen

Everton - Crystal Palace 3-2

21.00 uur: Aston Villa - Burnley

21.00 uur: Chelsea - Leicester City

