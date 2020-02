Ulderink verlaat Ajax Cape Town per direct; eigenaar Efstathiou is woedend

De oud-doelman van onder meer Ajax en sc Heerenveen is volgens Ajax Cape Town geschorst in afwachting van een onderzoek naar ernstige beschuldigingen van wangedrag. De club uit Kaapstad zegt niet waar de oud-keeper uit Zuid-Afrika van beschuldigd wordt.

Ulderink vroeg de eigenaar de schorsing ongedaan te maken, maar Efstathiou weigerde. Daarop meldde Achterhoeker Ulderink, die met Ajax Cape Town verrassend koploper was in de Zuid-Afrikaanse eerste divisie, zich ziek.



Na overleg met Edwin van der Sar, directeur van Ajax in Amsterdam, besloot Ulderink terug te vliegen naar Nederland. Ajax Amsterdam heeft zeggenschap over de Zuid-Afrikaanse tak, maar leeft al langere tijd in onmin met Ari Efstathiou, die ook aandeelhouder is.