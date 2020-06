Umtiti traint mee bij eerste groepssessie Barça

Volgende slachtoffer Mahrez beroofd van dure horloges, cash en voetbal­shirt­col­lec­tie

12:27 Riyad Mahrez, de linksbenige aanvaller van Algerije en Manchester City, is de volgende voetballer uit de Premier League die slachtoffer is geworden van een inbraak in zijn huis. Volgens The Sun werd er eind april voor liefst 550.000 euro aan spullen gestolen in zijn penthouse.