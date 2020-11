Union Berlin in slotfase langs tien man Hoffenheim

FC Midtjyl­land kent dramati­sche generale repetitie voor CL-duel met Ajax

31 oktober FC Midtjylland heeft in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Ajax in de Champions League (dinsdag) een flinke nederlaag geïncasseerd. De Deense ploeg ging in de nationale competitie bij FC Nordsjælland met 4-1 onderuit. Voor de bezoekers bracht middenvelder Anders Dreyer de gelijkmaker op zijn naam.