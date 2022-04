Union krijgt zege in de schoot geworpen op weg naar play-offs Belgische titelstrijd

Podcast | Arne Slot is de perfecte trainer voor Ajax, daar kan je niet omheen

De halvefinalisten in de Champions League, de vragen over Ajax aan Arne Slot en Feyenoord en PSV in de kwartfinale van de Conference League: dat zijn de onderwerpen van de nieuwe AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt ze met Sjoerd Mossou. ,,Feyenoord is aan zijn stand verplicht de halve finale van de Conference League te halen.”

