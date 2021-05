United-eigenaar Glazer stapt snel in zijn auto na vraag over excuses aan woedende fans

Klopp smeekt De Boer: ‘Virgil van Dijk naar het EK? Ik zie het niet voor me’

2 mei Trainer Jürgen Klopp heeft nogmaals laten weten dat Virgil van Dijk niet voor een rentree bij Liverpool staat. Ook hoopt de Duitse trainer dat Frank de Boer de aanvoerder van Oranje volgende maand thuislaat tijdens het EK, zo zegt hij vandaag in Daily Mail. ,,Laat ik voorop stellen dat hij op de goede weg is, maar hij duurt echt nog weken voor Virgil maar in de buurt is van een rentree.”