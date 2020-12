United en City stellen teleur in oersaaie derby, Van de Beek kijkt werkeloos toe

Volop spanning op laatste speeldag: voetbal­stad Madrid met samengekne­pen billen voor de tv

9 december Voor de twee topclubs uit Madrid is het erop of eronder vanavond. Beide teams moeten nog tot het gaatje gaan om een ticket voor de knockout-fase van de Champions League veilig te stellen. Een vroegtijdige uitschakeling zou voor Real Madrid een unicum zijn. In de Spaanse hoofdstad houden ze hun adem in.