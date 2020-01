United laat City schrikken in bekerderby, maar komt tekort voor finale

Liverpool dankzij Salah wéér stapje dichter bij Premier Lea­gue-ti­tel

22:36 Liverpool is wederom een stap dichter bij de Premier League-titel gekomen. Met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis werd dit keer West Ham United verslagen: 0-2. Mohamed Salah was met een goal en een assist de grote man.