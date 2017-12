United laat punten liggen tegen Burnley

Na gelijke spelen in uitwedstrijden tegen Liverpool en Tottenham Hotspur (beide 1-1) en een overwinning bij Chelsea (2-3) op de openingsspeeldag, verrasten The Clarets weer een topploeg in een uitwedstrijd



Al na drie minuten opende Ashley Barnes de score voor de bezoekers. Even later was het bijna weer raak, maar Scott Arfield besloot op de lat. United besloot daarop het tempo op te drijven. Op een wonderlijke manier, met de neus, redde Burnley-doelman Nick Pope eerst nog op een inzet van de na de rust ingevallen Jesse Lingard. The Clarets hapten naar adem. Kort voor rust kreeg Burnley een vrije trap. Steven Defour schoot de bal schitterend voorbij De Gea.



Na de koffie zette de thuisploeg druk en dat loonde: Lingard prikte de bal aan de tweede paal binnen achter zijn steunbeen. Burnley besloot met man en macht te verdedigen wat de ene gele kaart na de andere opleverde. De bezoekers leken op weg naar een stuntzege maar Lingard verpestte het feestje voor de ploeg van trainer Sean Dyche. Hij scoorde in de toegevoegde tijd zijn tweede van de avond.