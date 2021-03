United maakt einde aan indrukwekkende zegereeks City met winst in derby

Na de 2-0 nederlaag bij Tottenham Hotspur op 21 november was Manchester City liefst 28 wedstrijden op rij ongeslagen. De ploeg van Pep Guardiola won zelfs de laatste 21 wedstrijden, waarvan 16 in de Premier League. Een 22ste zege op rij kwam er vanavond dus niet voor City, dat wel een voorsprong van elf punten houdt op de stadgenoot met nog tien speelrondes te gaan in de Premier League. Het was voor United de derde uitzege bij City op rij. United is nu bovendien al 22 uitduels op rij ongeslagen in de Premier League, een prestatie die bijna net zo indrukwekkend is als de lange zegereeks van City.



Manchester United kwam vanavond al in de tweede minuut op voorsprong in het Etihad Stadium. City-spits Gabriel Jesus maakte al na dertig seconden spelen een overtreding op Anthony Martial. Bruno Fernandes nam de strafschop uiteraard voor zijn rekening en de Portugees schoot koeltjes binnen. Het was voor Fernandes zijn 36ste goal in 64 wedstrijden voor Manchester United, dat hem in januari 2020 voor 55 miljoen euro overnam van Sporting Lissabon.