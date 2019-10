United zonder Pogba en De Gea in klassieker tegen Liverpool

Messi: Landstitel belangrij­ker dan Champions League winnen

16:47 Lionel Messi heeft al een prijzenkast vol, maar als hij een lijstje moet opstellen met welke clubprijs hij dit seizoen zou willen winnen, dan is dat duidelijk de Spaanse landstitel. ,,De Champions League is speciaal, maar we zijn ons ervan bewust dat La Liga het belangrijkste is”, aldus de Barcelona-ster bij de uitreiking van de Gouden Schoen.