Uruguay houdt zicht op WK, scorende Antony van waarde voor Brazilië

Uruguay heeft dinsdagnacht goede zaken gedaan in de strijd om rechtstreekse plaatsing voor het WK in Qatar. In stadion Centenário in Montevideo won de ploeg van Luis Suárez met 4-1 van Venezuela, de hekkensluiter in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Daardoor maakt Uruguay nog altijd kans op een plek bij de eerste vier, die recht geeft op een direct ticket voor de eindronde. Bij het al geplaatste Brazilië maakte Ajacied Antony zijn tweede interlandgoal.

Het duel was al voor rust beslist na treffers van Rodrigo Betancur, Giorgian De Arrascaeta en Edinson Cavani. Luis Suárez zag kort na de hervatting een penalty gestopt, maar hij mocht opnieuw aanleggen en schoot toen wel raak. De Venezolaanse sterspeler Josef Martinez deed na iets meer dan een uur nog iets terug voor Venezuela, dat al na een paar ronden in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiestrijd kansloos was voor Qatar.

Het was de tweede zege op rij voor Uruguay onder de nieuwe trainer Diego Alonso. Hij is de opvolger van Oscar Tabárez, die ruim 15 jaar aan het roer stond van ‘La Celeste’, maar in november vorig jaar werd ontslagen wegens tegenvallende resultaten.

Uruguay staat nu vierde in de groep, waarvan de eerste vier zich rechtstreeks plaatsen. De nummer vijf speelt nog een play-off tegen een Aziatisch land. Uruguay heeft met nog twee duels te gaan 22 punten, één meer dan Peru dat met 1-1 gelijkspeelde tegen de nummer drie Ecuador. Dat land is daarmee in elk geval zeker van de vijfde plaats. Chili, dat een cruciale 3-2 zege boekte in Bolivia, heeft 19 punten. Tijdens de voorlaatste speelronde op 24 maart ontmoeten Uruguay en Peru elkaar in Montevideo, vijf dagen later gaat de ploeg van Suárez op bezoek in Chili.

Volledig scherm Luis Suárez balt zijn vuist nadat hij Uruguay in twee pogingen uit een strafschop op 4-0 heeft gezet tegen Venezuela. © EPA

Antony scoort voor Brazilië

Lijstaanvoerder Brazilië en nummer twee Argentinië, allebei al geplaatst voor het WK, wonnen hun wedstrijden. De Goddelijke Kanaries versloegen in Belo Horizonte Paraguay met 4-0 door treffers van Raphinha, de weer teruggekeerde Philippe Coutinho, Antony en Rodrygo. De treffer van Ajacied Antony, een kwartier na rust in de ploeg gekomen voor Vinicius Jr., was fraai. Met zijn linkerbeen krulde hij vijf minuten voor tijd vanaf de rand van het strafschopgebied de bal in de verre hoek achter de Paraguayaanse doelman Antony Silva.

Tijdens de wedstrijd in Belo Horizonte braken er rellen uit tussen aanhangers van Cruzeiro en Atlético Mineiro. De politie verrichtte meerdere arrestaties.

Ook zonder Lionel Messi won Argentinië in Córdoba met 1-0 van Colombia, door een goal van Lautaro Martínez voor rust. Door de nederlaag is Colombia vrijwel zeker uitgeschakeld voor het WK.

Volledig scherm Antony en Philippe Coutinho (links) juichen na de overwinning met Brazilië op Paraguay. © AP