Vader Lionel Messi over plannen zoon: ‘Hij wil terug naar Barcelona, maar er is nog niets’

,,Messi wil terugkeren naar Barça en ik zou graag zien dat hij terugkeert dus dat is zeker een optie”, bevestigde de vader van de Argentijn tegenover Spaanse media. ,,We hebben gepraat, maar over niets in het bijzonder’’, aldus Messi's vader, die zei dat er absoluut nog niets zeker is: ,,We moeten nog over veel dingen praten.”

Spaanse journalisten hadden Jorge Messi naar binnen zien gaan bij het huis van FC Barcelona-president Joan Laporta en lagen vervolgens in de bosjes voor het huis te wachten. Na een gesprek van bijna drie kwartier stormden zij op Messi senior af. Of het daadwerkelijk tot een terugkeer van Messi gaat komen is de vraag. FC Barcelona moet wat betreft financiële mogelijkheden nog wachten op goedkeuring van La Liga en van een officiële aanbieding aan het adres van Messi is dan ook nog geen sprake.

Onlangs werd bekend dat Messi na dit seizoen vertrekt bij Paris Saint-Germain, waar de Argentijn dit weekend volop werd uitgefloten door de fans van de Franse landskampioen. Het keuzemenu wat betreft volgende club van Messi zou bestaan uit Inter Miami, Al-Hilal en FC Barcelona, waar hij in 2021 vertrok om bij Paris Saint-Germain te gaan spelen.

President Laporta liet bij terugkomst in Barcelona, na de Champions League-finale tussen de vrouwen van FC Barcelona en VfL Wolfsburg in Eindhoven, echter nog weten dat het terughalen van Messi een ingewikkelde zaak zou worden. Het Saoedische Al-Hilal en het Amerikaanse Inter Miami zouden op het vinkentouw zitten. Bij Al-Hilal zou een tweejarig contract klaarliggen van 400 tot 500 miljoen euro per jaar. Bij Inter Miami zou de Argentijn een stuk minder kunnen verdienen, maar daar zou Messi weer een percentage van de aandelen in handen kunnen krijgen.

