Column Sjoerd Mossou | Voetbal, minstens zo mooi als dat het lelijk is

Duizenden Napolitanen gingen deze week de straat op om de eerste landstitel van Napoli in 33 jaar te vieren, zag columnist Sjoerd Mossou, die ook de lelijke kanten van het voetbal kent. Over één ding is hij duidelijk: ,,Anno 2023 bestaat er nog altijd niets - nee, niets - dat qua sociale bindingskracht kan tippen aan voetbal.”