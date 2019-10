Vakbond eist stilleggen Copa Libertadores na chaos in Quito

De bond weet van diverse speelsters van deelnemende clubs dat ze vrezen voor hun veiligheid in speelstad Quito, waar het momenteel zeer onrustig is. Bij politieke onlusten zijn al minstens zeven doden gevallen en honderden gewonden. In Quito is het al weken onrustig nadat president Lening Moreno besloot een brandstofsubsidie in te trekken. De maatregel is inmiddels van de baan.



De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol, die het toernooi organiseert, heeft nog geen besluit genomen. De Copa Libertadores is de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League. Er doen zestien clubs mee. De eerste vier wedstrijden zijn afgelopen vrijdag gespeeld. De vier duels die voor zaterdag op het programma stonden, zijn geschrapt wegens de onrust in Quito. De bevolking is daar massaal de straat opgegaan om te demonstreren tegen het beleid van de regering. Het leidt tot bloedige confrontaties met de oproerpolitie.