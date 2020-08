Valencia-eigenaar slaat met enorm statement terug naar woedende fans

Valencia-eigenaar Peter Lim heeft in een uitgebreid statement gereageerd op de woede die er heerst onder de supporters van de club. Hij verdedigt zijn omstreden beleid en zegt dat het simpelweg nodig is.

Het rommelt bij Valencia, al een hele tijd. De prestaties afgelopen seizoen waren niet best, wat trainers Marcelino en later ook zijn vervanger Albert Celades ook hun baan kostte. Uiteindelijk eindigde Valencia als negende, in de grijze middenmoot. Mede daardoor moet er schoon schip gemaakt worden: meerdere sterkhouders moeten deze zomer vertrekken, om de selectie te verversen en geld te besparen, zo sijpelde al eerder door.

De manier waarop er nu wordt doorgeselecteerd, stuit veel fans van het financieel noodlijdende Valencia echter flink tegen de borst. Zo moest publiekslieveling Ferran Torres vertrekken (hij trok naar Manchester City), terwijl Francis Cocquelin en clubicoon annex aanvoerder Dani Parejo (ook voor een zéér bescheiden bedrag) aan Villarreal werden verkocht. Het heeft veel weg van een executieverkoop. Onlangs organiseerden de supporters nog een fel protest tegen Lim en de zijnen, bij het stadion.

Volledig scherm © EPA

Idioten

Nu slaat Lim echter terug. ,,We moeten een serieuze club zijn, een verantwoordelijke club", zo verdedigt hij zijn beleid. Want, zo stelt hij: ,,Van een faillissement wordt de club niet beter.” Daarna legt hij uitgebreid de financiële situatie van een paar jaar geleden en vandaag de dag uit. ,,De manier waarop de club bezig was, kon niet volgehouden worden. Alleen idioten zouden zich met zo'n huishouding niet afvragen hoe de club het allemaal kon betalen.”

En dus zijn de huidige maatregelen nodig, zo stelt Lim. ,,We zijn negende geworden, we spelen niet in de Champions League, dus we gaan renoveren. Dit is geen begin, maar zeker ook geen einde van een tijdperk. We moeten leren van het verleden. Ten koste van alles dure spelers willen halen om mee te willen doen om de titel, zou alleen maar de problemen uit het verleden weer naar boven halen. We moeten de spelerssalarissen omlaag brengen, ook vanwege het coronavirus. En wat Ferran betreft: hij wilde zélf weg, hoewel hij een topsalaris kreeg aangeboden.”

Ook legt Lim uit dat een nieuw stadium er nog niet kan komen in deze onzekere tijden. ,,Maar ondanks alle problemen, zijn we nog steeds een winnende club. In de laatste jaren hebben we ons drie keer geplaatst voor de Champions League en hebben we een hoofdprijs gewonnen. Dat is niet minder, misschien zelfs wel beter, dan in de jaren daarvoor. We willen een club neerzetten die vooruit kan en kan groeien. Dat heeft tijd nodig.”