Valencia ontslaat coach Celades, Voro mag het weer overnemen

Valencia pakte slechts vier punten uit de vijf wedstrijden sinds de herstart van de Spaanse competitie. De ploeg van Celades begon na drie maanden zonder voetbal met een 1-1 gelijkspel in de stadsderby tegen Levante. Daarna was er nog een overwinning op Osasuna, maar er waren ook nederlagen in de uitwedstrijden bij Real Madrid (3-0), Eibar (1-0) en gisteren bij Villarreal (2-0). Valencia staat daardoor nu op de achtste plaats in La Liga. De achterstand op nummer vier Sevilla is nu acht punten met nog zes speelrondes te gaan, waarmee plaatsing voor de Champions League vrijwel uitgesloten is en er zelfs nog flink moet worden gestreden voor een plek in de Europa League volgend seizoen.