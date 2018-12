Valverde: Messi vijfde is ronduit absurd!

Eigenaar wil Newcastle United snel verkopen

14:23 Mike Ashley wil Newcastle United zo snel mogelijk verkopen, het liefst al voor de transfermarkt in januari weer open gaat. De 54-jarige Engelsman voert gesprekken met diverse geïnteresseerde partijen, maar tot een concreet bod is het volgens Ashley nog niet gekomen. ,,Ik wil graag voor januari zakendoen'', zei hij bij Sky. ,,Of dat realistisch is? Het is mogelijk.”