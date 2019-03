Valverde op zijn hoede voor Lyon: ‘Barcelona is gewaarschuwd’

Barcelona geldt desondanks als de grote favoriet. In Camp Nou leed de club in de Champions League voor het laatst in 2013 een nederlaag. Dat was tegen Bayern München. De laatste keer dat Barcelona de Europese topcompetitie won, was in 2015.

Er zijn meer redenen voor Valverde om niet geheel onbezorgd te zijn. Vorig seizoen werd Barcelona in de kwartfinales uitgeschakeld door AS Roma, nota bene nadat het de thuiswedstrijd met 4-1 had gewonnen. ,,Dat zijn we zeker nog niet vergeten’', zegt de coach. ,,We denken na over wat in Rome is gebeurd, over wat in Madrid en Parijs is gebeurd en over de eerste wedstrijd tegen Lyon. De enige juiste conclusie is dat er in deze fase geen gemakkelijke tegenstanders meer zijn. Voor niemand.’'