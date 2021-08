Van Bommel en Weghorst blijven foutloos én koploper in Bundesliga

Wisselfout Van Bommel komt VfL Wolfsburg duur te staan: DFB haalt club uit bekertoer­nooi

16 augustus Mark van Bommel is met VfL Wolfsburg uit het Duitse bekertoernooi gehaald. De Nederlandse coach wisselde in het bekerduel met Preuẞen Münster een keer te veel en daardoor is VfL Wolfsburg nu reglementair uitgeschakeld in het toernooi om de DFB Pokal.