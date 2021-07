Van Bommel incasseert vierde oefennederlaag op rij met Wolfsburg

Video Spelers Boca Juniors op borgtocht vrij na geweld in catacomben

21 juli De spelers en managers van Boca Juniors zijn woensdag op borgtocht vrijgelaten na twaalf uur in hechtenis te hebben gezeten in Brazilië. De Argentijne werd uitgeschakeld in de tweede ronde van de Copa Libertadores door Atletico Mineiro, maar sommige spelers konden het verlies niet dragen en pleegden geweld na de wedstrijd in de catacomben.