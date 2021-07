Van Bommel: ‘Terugkeren bij PSV, waarom zou dat niet kunnen?’

Door Rik Elfrink



Wie de afgelopen anderhalf jaar op een of meer klimmetjes in Zuid-Limburg te vinden was, had grote kans om Mark van Bommel op een racefiets te spotten. De nieuwe coach van VfL Wolfsburg raakte in die periode voor het eerst een golfclub aan, maar deed thuis ook de boodschappen en zette het vuil aan de weg. ,,Op een gegeven moment wist ik precies of een product in de supermarkt in de bonus was’’, zo grapt hij in de Volkswagen-Arena, waar de 44-jarige voetbalfanaticus het overzichtelijke leven zonder druk van de buitenwereld opnieuw verruilt voor de hectiek van het trainersbestaan.