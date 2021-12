Van Bronckhorst blijft maar winnen als coach van Rangers

,,Ik heb gezien wat ik wilde zien”, zei de oud-international en voormalig coach van Feyenoord na de zege op de nummer negen van de Premiership. ,,We hadden controle en speelden veel kansen uit. En we hebben achterin helemaal niets weggegeven.”

Van Bronckhorst volgde onlangs Steven Gerrard op, die naar Aston Villa in de Engelse Premier League is vertrokken. Sindsdien won Rangers in de Europa League van Sparta Praag en in de Schotse competitie van Livingston en Hibernian.