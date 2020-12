Van de Beek-concurrent McTominay schittert met snelle goals tegen Leeds

Scott McTominay scoorde twee keer in de eerste 3 minuten van het duel. Daarmee brak de 24-jarige Schot een record in de Premier League. Duncan Ferguson (op 16 januari 2000 namens Newcastle United) en Welshman Ryan Giggs (op 18 november 1995 namens Manchester United) hadden vanaf de aftrap beiden ooit 4 minuten nodig in de hoogste Engelse competitie om twee treffers te produceren De andere doelpunten van Manchester United kwamen voor de rust (4-1) op naam van de Portugese spelmaker Bruno Fernandes en de Zweedse verdediger Victor Lindelöf. Na de pauze troffen Daniel James en opnieuw Fernandes (strafschop) doel. Voor Leeds United scoorden Liam Cooper (4-1) en Stuart Dallas (6-2).

Manchester United is dit seizoen in de Premier League nog foutloos in zes uitwedstrijden met 18 punten. ,,Als we echt voor de titel willen meedoen, moeten we nu ook thuis volop gaan winnen”, erkende Solskjaer onlangs. De Engelse grootmacht was in 2013 voor het laatst landskampioen.