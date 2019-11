Van de Donk en Miedema loodsen Arsenal met hattricks naar laatste acht

Miedema was daarnaast ook nog zeven keer invalster bij Arsenal, dus in totaal had ze 57 wedstrijden nodig om de mijlpaal van 50 goals voor de club uit Londen te bereiken. In de tweede helft scoorde Miedema gisteravond nog twee keer, waarmee ze op 52 goals voor de club kwam. In de FA Women's Super League, waarin ze vorig seizoen topscorer en beste speelster werd, staat nu op 29 goals (en 15 assists) in 35 wedstrijden.



Miedema maakte na het gewonnen EK in eigen land de overstap van Bayern Munchen naar Arsenal, maar in haar eerste seizoen voor de Engelse topclub scoorde ze slechts negen keer in 19 wedstrijden. Vorig seizoen kwam ze tot 31 goals in 28 wedstrijden in alle competities. Dit seizoen staat Miedema alweer op tien goals in tien wedstrijden.